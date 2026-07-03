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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung zum Brandgeschehen am Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust

Ludwigslust (ots)

Nach dem Brandgeschehen am Helene-von-Bülow-Klinikum in Ludwigslust liegen erste Erkenntnisse der Brandursachenermittlung vor.

Am gestrigen Nachmittag haben Beamte der Kriminalpolizei zusammen mit einem Brandursachenermittler den Brandort untersucht. Als erstes Ergebnis konnte vor Ort eine technische Ursache für die Brandentstehung ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Darüber hinaus wird die vorläufige Schadenshöhe im siebenstelligen Bereich geschätzt.

Die zweifelsfreie Identifizierung der zweiten verstorbenen Person wird mittels DNA-Abgleich erfolgen, mit dessen Ergebnis in den nächsten Wochen zu rechnen ist.

Weiteren Angaben zum Sachverhalt können nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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