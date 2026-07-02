POL-HRO: Abschlussmeldung: Verbundkontrollen in Spätverkaufsstellen - Gemeinsamer Einsatz mehrerer Behörden
Schwerin (ots)
Im Rahmen der heute durchgeführten Verbundkontrollen der Polizei, des Zolls, des Gewerbeamtes der Stadt Schwerin sowie der Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern wurden drei Gewerbebetriebe und eine Wohnung kontrolliert.
Dabei stellten die Einsatzkräfte einen gewerberechtlichen Verstoß und Verstöße gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fest. Die Sachverhalte werden von den jeweils zuständigen Behörden weiterbearbeitet.
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