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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Abschlussmeldung: Verbundkontrollen in Spätverkaufsstellen - Gemeinsamer Einsatz mehrerer Behörden

Schwerin (ots)

Im Rahmen der heute durchgeführten Verbundkontrollen der Polizei, des Zolls, des Gewerbeamtes der Stadt Schwerin sowie der Steuerverwaltung Mecklenburg-Vorpommern wurden drei Gewerbebetriebe und eine Wohnung kontrolliert.

Dabei stellten die Einsatzkräfte einen gewerberechtlichen Verstoß und Verstöße gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz fest. Die Sachverhalte werden von den jeweils zuständigen Behörden weiterbearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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