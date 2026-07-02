Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gemeinsam für starke Kinder: Präventionsprojekt "Kindergarten-Cop" weiterentwickelt - Landespolizeiorchester erstmals dabei

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Schwerin (ots)

Mit einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung ist heute kurz vor Beginn der Sommerferien das Präventionsprojekt "Kindergarten-Cop" der Polizeiinspektion Schwerin für das Projektjahr 2025/2026 zu Ende gegangen. Insgesamt nahmen rund 900 Vorschulkinder aus 41 Kindertagesstätten an dem dreiteiligen Präventionsangebot teil.

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern wurden die Mädchen und Jungen von Polizistinnen und Polizisten auf ihrem Weg in ein selbstständigeres Leben begleitet und für verschiedene Gefahrensituationen sensibilisiert. Ziel des Projektes ist es, Kinder frühzeitig zu stärken, ihnen altersgerechte Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und ihr Vertrauen in die eigenen Gefühle zu fördern.

Ein besonderer Dank gilt dem Kinderchor der Friedensschule Schwerin, der die Abschlussveranstaltung seit Jahren mit mehreren thematisch abgestimmten Liedbeiträgen eröffnet.

Das von den Präventionsberatern der Polizei und Kontaktbeamten einstudierte Theaterstück "Achte auf Dich und andere!" griff die Inhalte der zurückliegenden Projektmodule auf und vermittelte die Präventionsbotschaften erneut auf kindgerechte und anschauliche Weise.

Erstmals begleitete das Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern die Abschlussveranstaltung musikalisch und schuf damit eine ganz besondere Atmosphäre.

Das seit inzwischen 27 Jahren bestehende Projekt wurde inhaltlich weiterentwickelt. Neben dem bewährten Thema "Gehe nicht mit Fremden" werden die Kinder nun stärker dafür sensibilisiert, dass Grenzverletzungen nicht nur von unbekannten, sondern auch von vertrauten Personen ausgehen können. Gleichzeitig bleibt die Vermittlung von Verhaltensregeln im Umgang mit fremden Personen ein wesentlicher Bestandteil des Projektes.

Weitere Inhalte des Präventionsangebotes sind das Erkennen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, das richtige Verhalten in Notsituationen und das Kennenlernen der Notrufnummern. Darüber hinaus erfahren die Kinder Wissenswertes über die Aufgaben der Polizei und werden für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere auf ihrem zukünftigen Schulweg, sensibilisiert.

Seit Beginn des Projektes konnten in den vergangenen 27 Jahren rund 22.000 Kinder in Schwerin erreicht und für alltägliche Gefahren sowie den Schutz ihrer körperlichen und persönlichen Grenzen sensibilisiert werden.

Mit der Weiterentwicklung des Präventionskonzeptes leistet die Polizei einen wichtigen Beitrag dazu, Kinder darin zu stärken, Gefahren frühzeitig zu erkennen, ihrem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen und sich in schwierigen Situationen Hilfe zu holen.

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