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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw nach Unfall in Brand geraten- zwei Leichtverletzte

Pampow/Warsow (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der B321 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein beteiligtes Fahrzeug brannte vollständig aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 40-jähriger Fahrer eines VW offenbar sein Fahrzeug zu wenden und fuhr hierzu aus einem Waldweg zwischen Pampow und Warsow auf die B321. Dabei kam es zur Kollision mit einem auf der Bundesstraße fahrenden VW Beetle.

Durch den Zusammenstoß verlor die 26-jährige Fahrerin des Beetle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Waldstück zum Stillstand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw anschließend in Brand. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen. Der 56-jährige Mitfahrer des VW wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Pampow und Warsow löschten den Fahrzeugbrand. Der VW Beetle war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Löscharbeiten musste die B321 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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