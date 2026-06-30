Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nach Vorfahrtsfehler in Schwerin: Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit - Ermittlungen gegen 94-Jährige

Schwerin (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Schwerin auf der Ludwigsluster Chaussee, im Kreuzungsbereich zur Straße Brink, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 94-jährige deutsche Fahrzeugführerin gegen 17:15 Uhr die Vorfahrtsregelung und kollidierte in der Folge mit dem bevorrechtigten Pkw eines 39-jährigen Deutschen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es auf der Ludwigsluster Chaussee in Fahrtrichtung stadtauswärts zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei der 94-jährigen Fahrzeugführerin Anhaltspunkte für körperliche Einschränkungen, die ihre Fähigkeit zum sicheren Führen eines Kraftfahrzeuges beeinträchtigt haben könnten.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein der 94-jährigen Autofahrerin wurde sichergestellt.

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