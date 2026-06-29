Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 17-Jähriger von Personengruppe verfolgt und angegriffen - Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs

Hohen Sprenz/Landkreis Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Rahmen eines Dorffestes in Hohen Sprenz im Landkreis Rostock zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 01:45 Uhr am Sonntagmorgen gingen bei der Einsatzleitstelle der Polizei mehrere Hinweise ein, wonach sich auf dem Festgelände am Sportplatz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen anbahnen sollte.

Die eingesetzten Polizeikräfte stellten nach Befragung von Zeugen vor Ort fest, dass eine Personengruppe von etwa 20 bis 30 Personen einen 17-jährigen Deutschen verfolgte und wiederholt körperlich angriff. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dem Geschehen ein Fehlverhalten des Jugendlichen auf dem Dorffest vorausgegangen sein. In diesem Zusammenhang war er zuvor durch das Sicherheitspersonal des Festzeltes des Geländes verwiesen worden. Die genauen Umstände zu dem Motiv sind gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im weiteren Verlauf flüchtete der 17-Jährige in Richtung seiner Wohnanschrift. Die Personengruppe verfolgte ihn und griff ihn dabei mehrfach körperlich an. Dem Jugendlichen gelang es schließlich, sein Wohnhaus zu erreichen und sich dort in Sicherheit zu bringen. Die Verfolger versammelten sich anschließend auf dem Grundstück und äußerten weiterhin Bedrohungen. Erst nachdem Familienangehörige des 17-Jährigen einschritten, entfernte sich die Personengruppe von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personalien weiterer Dorffestbesucher erhoben. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten bislang vier Tatverdächtige im Alter von 16 bis 23 Jahren als Beteiligte identifiziert werden. Bei allen Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Der 17-Jährige erlitt durch die Angriffe leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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