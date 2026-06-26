POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Radbeteiligung am Donnerstagabend in Rostock
Rostock (ots)
Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in Rostock gegen 18:30 Uhr nahezu zeitgleich zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Dabei wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.
Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18:20 Uhr im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Ein 81-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Hafenallee in Fahrtrichtung Gehlsdorfer Straße und beabsichtigte, nach links in die Pappelallee einzubiegen. Dabei übersah er einen 16-jährigen Radfahrer, der den Radweg entgegen der Fahrtrichtung des Pkw befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
Nahezu zeitgleich kam es gegen 18:30 Uhr im Rostocker Stadtteil Biestow zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Radbeteiligung. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen in der Straße Im Winkel ein 13-jähriger und ein 91-jähriger Radfahrer zusammen. Der 91-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Unfallursachen werden durch die Kriminalpolizei Rostock geführt.
Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.
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