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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei schwere Verkehrsunfälle mit Radbeteiligung am Donnerstagabend in Rostock

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereigneten sich in Rostock gegen 18:30 Uhr nahezu zeitgleich zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern. Dabei wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18:20 Uhr im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel. Ein 81-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Hafenallee in Fahrtrichtung Gehlsdorfer Straße und beabsichtigte, nach links in die Pappelallee einzubiegen. Dabei übersah er einen 16-jährigen Radfahrer, der den Radweg entgegen der Fahrtrichtung des Pkw befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Nahezu zeitgleich kam es gegen 18:30 Uhr im Rostocker Stadtteil Biestow zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Radbeteiligung. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen in der Straße Im Winkel ein 13-jähriger und ein 91-jähriger Radfahrer zusammen. Der 91-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und den Unfallursachen werden durch die Kriminalpolizei Rostock geführt.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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