Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die seit gestern vermisste 15-jährige Person aus Güstrow konnte am heutigen Tag wohlbehalten aufgetroffen werden.

Ursprüngliche Pressemitteilung, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6302500

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.

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