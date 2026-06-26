POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Güstrow
Güstrow/Landkreis Rostock (ots)
Die seit gestern vermisste 15-jährige Person aus Güstrow konnte am heutigen Tag wohlbehalten aufgetroffen werden.
Ursprüngliche Pressemitteilung, siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6302500
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.
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