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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebe entwenden Werkzeuge im Wert von mehreren Zehntausend Euro

Ludwigslust (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Ludwigslust hochwertige Werkzeuge im Wert von mehrere Zehntausend Euro entwendet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschafften sich die Täter vermutlich über ein Fenster Zugang zur Firmenhalle. Aus dieser sowie aus zwei in der Halle abgestellten Firmentransportern entwendeten sie unter anderem zwei Heißluftschweißautomaten, einen Kettenstemmer und eine Bandsäge. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte am Tatort Spuren. Die entstandene Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Ludwigsluster Polizei (03874 411-0) bittet zu diesem Vorfall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Straße Am Industriegelände verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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