PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank aufmerksamen Zeugen: Polizei identifiziert Tatverdächtigen nach Flaschenwurf

Schwerin (ots)

Dank des schnellen und umsichtigen Handelns eines Zeugen konnte die Polizei in Schwerin am gestrigen Nachmittag einen Tatverdächtigen identifizieren, der im Bereich der B321 eine Glasflasche von einer Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn geworfen habe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der B321 (An der Crivitzer Chaussee) in Höhe der Bosselmannstraße. Der Tatverdächtige soll von der Fußgängerbrücke, die zum Zippendorfer Strand führt, eine Glasflasche auf die Fahrbahn geworfen haben. Die Flasche zersprang auf der Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Auch Sachschäden an Fahrzeugen sind bislang nicht bekannt geworden.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei, die dann den 39-jährigen Mann mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit stellen konnten. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurde er zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Flaschenwurf gefährdet wurden, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 11:48

    POL-HRO: PKW-Brand auf Schweriner Parkplatz

    Schwerin (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend ein Ford Raptor auf dem Parkplatz an der Alten Crivitzer Landstraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in voller Ausdehnung. Der Berufsfeuerwehr Schwerin gelang es, den Brand zu löschen. Ein danebenstehender PKW wurde durch die Hitzeeinwirkungen ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 11:27

    POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Exhibitionisten in Kühlungsborn

    Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag hat die Polizei in Kühlungsborn einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgestellt. Zuvor hatten Zeugen gegen 14:30 Uhr einen älteren Mann gemeldet, der sich im Bereich des Strandaufgangs Riedenweg nackt und lediglich mit einer weißen Cap sowie einer Sonnenbrille bekleidet in einem Gebüsch aufhielt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren