Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dank aufmerksamen Zeugen: Polizei identifiziert Tatverdächtigen nach Flaschenwurf

Schwerin (ots)

Dank des schnellen und umsichtigen Handelns eines Zeugen konnte die Polizei in Schwerin am gestrigen Nachmittag einen Tatverdächtigen identifizieren, der im Bereich der B321 eine Glasflasche von einer Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn geworfen habe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der B321 (An der Crivitzer Chaussee) in Höhe der Bosselmannstraße. Der Tatverdächtige soll von der Fußgängerbrücke, die zum Zippendorfer Strand führt, eine Glasflasche auf die Fahrbahn geworfen haben. Die Flasche zersprang auf der Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Auch Sachschäden an Fahrzeugen sind bislang nicht bekannt geworden.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei, die dann den 39-jährigen Mann mit deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit stellen konnten. Da der Mann erheblich alkoholisiert war, wurde er zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Flaschenwurf gefährdet wurden, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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