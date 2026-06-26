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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in Geschäftshaus in Evershagen - Kriminalpolizeiinspektion ermittelt und sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 25. Juni 2026, gegen 05:30 Uhr, kam es in der Henrik-Ibsen-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einem Brand in einem Geschäftshaus, in dem mehrere Ladengeschäfte, darunter ein Lebensmittelgeschäft, ein Friseursalon sowie eine Spielothek, untergebracht sind.

Das Feuer verursachte erhebliche Schäden an dem Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der einfachen Brandstiftung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, untersuchte den Brandort und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Personen, die am frühen Morgen des 25. Juni 2026 im Bereich der Henrik-Ibsen-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter 0381 4916 - 1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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