Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt mutmaßlichen Exhibitionisten in Kühlungsborn

Kühlungsborn/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag hat die Polizei in Kühlungsborn einen mutmaßlichen Exhibitionisten festgestellt. Zuvor hatten Zeugen gegen 14:30 Uhr einen älteren Mann gemeldet, der sich im Bereich des Strandaufgangs Riedenweg nackt und lediglich mit einer weißen Cap sowie einer Sonnenbrille bekleidet in einem Gebüsch aufhielt und dort an seinem Genital manipulierte. Der Vorfall wurde von mehreren Personen, darunter auch zwei zwölfjährigen Kindern, beobachtet.

Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Bad Doberan, die sich in der Nähe befanden, konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich antreffen. Nach den bisherigen Zeugenaussagen handelt es sich bei dem 66-jährigen deutschen Tatverdächtigen um den zuvor beschriebenen Mann.

Gegen den 66-Jährigen wurde ein 24-stündiger Platzverweis für das gesamte Strandareal in Kühlungsborn ausgesprochen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seinem Wohnort entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen aufgenommen.

Zeugen, die den Mann ebenfalls mit dem beschriebenen Verhalten am Strand beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Bad Doberan (Tel. 038203 560) zu wenden.

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