Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 25-jähriger Mann aus Hagenow angetroffen - Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Hagenow (ots)

Der seit dem 22. Juni vermisste 25-jährige Mann aus Hagenow konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Sachverhalt.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung.

Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

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