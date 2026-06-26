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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw von Firmengelände entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Gadebusch (LK NWM) (ots)

Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen PKW in Gadebusch entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des 25. Juni 2026 von einem Firmengelände in Gadebusch einen grauen Renault Trafic. Zudem wurden auf dem Gelände die amtlichen Kennzeichen (mit GDB-Kennung) eines weiteren Fahrzeugs entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 23.500 Euro geschätzt.

Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich der Trittauer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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