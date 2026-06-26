Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raub am Berliner Platz in Schwerin

Schwerin (ots)

Nach einem mutmaßlichen Raub am Mittwochnachmittag im Bereich der Straßenbahnunterführung am Berliner Platz hat die Kriminalpolizei Schwerin die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, hatten sich beide Beteiligten bereits entfernt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 32-jähriger deutscher Beteiligter in einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einer Geldforderung durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen gekommen. In der Folge entwickelte sich zwischen den beiden Männern eine körperliche Auseinandersetzung.

Mehrere Passanten wurden auf das Geschehen aufmerksam. Insbesondere eine bislang unbekannte ältere Frau soll in die Situation eingegriffen und die beiden Männer voneinander getrennt haben. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte diese wichtige Zeugin sowie weitere Zeugen den Bereich jedoch bereits verlassen.

Die Kriminalpolizei bittet daher insbesondere die ältere Frau sowie weitere Personen, die Angaben zum Tatgeschehen beziehungsweise zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Trotz der sommerlichen Temperaturen trug er nach bisherigen Erkenntnissen eine auffällige Jacke mit markantem Muster.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224, über die Onlinewache oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den bislang unbekannten Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes. Gegen den 32-jährigen Deutschen wird derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Unterschlagung ermittelt. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Tatvorwürfen dauern an.

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