Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach einer 15-jährigen aus Güstrow

Güstrow (ots)

Seit dem 25.06.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Güstrow vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843/266224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/ggztz

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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