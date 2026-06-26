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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisstensuche nach einer 15-jährigen aus Güstrow

Güstrow (ots)

Seit dem 25.06.2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Güstrow vermisst.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843/266224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://t1p.de/ggztz

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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