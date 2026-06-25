Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock-Reutershagen

Rostock (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es im Bereich des Schwanenteichs in Rostock-Reutershagen zu einem größeren Polizeieinsatz.

Nach Hinweisen auf einen Mann, der Passanten verbal bedroht haben und dabei ein Messer mitgeführt haben soll, wurde die Person durch Polizeikräfte angetroffen. Dabei kam es zum Schusswaffengebrauch durch einen Polizeibeamten.

Der 36-jährige Tatverdächtige (polnischer Staatsbürger) wurde verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt wurden aufgenommen. Aufgrund des laufenden Verfahrens können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

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