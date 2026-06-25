Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 25-jährigem Mann aus Hagenow

Hagenow (ots)

Die Polizei Hagenow sucht derzeit nach einem 25-jährigem Mann aus Hagenow. Der Vermisste wurde zuletzt am 22. Juni gegen 20:00 Uhr im Bereich der Rudolf-Tarnow-Straße in Hagenow vor einem Lebensmittelfachgeschäft gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Ein Bild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/idgqw

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß

- hagere Gestalt

- rote Oberbekleidung

- graue Jogginghose

- schwarze Schuhe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vermissten seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hagenow (03883 6310) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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