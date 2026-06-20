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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Raub in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots)

Am 20.06.2026, gegen 14:15 Uhr kam es zu einem polizeilichen Einsatz in 18109 Rostock, Blockmacherring. Nach derzeitigen Erkenntnissen traf sich ein 38 jähriger Rostocker mit einem mutmaßlichen Käufer, im Zusammenhang mit einem Privatverkauf, im Blockmacherring. Der angebliche Käufer schlug dem Geschädigten dann mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf und mit der Faust ins Gesicht. Durch die Schläge erlitt der Geschädigte leichte Verletzungen die vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der angebliche Käufer entfernte sich anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Durch den Kriminaldauerdienst Rostock wurden am Tatort Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren, Anfangsverdacht eines Raubes wurde eingeleitet. Zeugen die Wahrnehmungen zum Tatablauf oder dem Täter gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381-49161616 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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