Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzter Kradfahrer nach Sturz in Selmsdorf

Selmsdorf (ots)

Am 20.06.2026, gegen 13:15 Uhr kam es auf der B104 in der Ortslage Selmsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Stand, kam ein 41 jähriger Kradfahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei so schwer, dass er in die Uni Klinik nach Lübeck verbracht wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten des Revier Grevesmühlen stellten im Rahmen der Unfallaufnahme fest, dass das genutzte Kraftrad weder versichert noch zugelassen war, außerdem war der Kradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wurde entsprechend eingeleitet. Der Sachschaden wird auf ca. 100EUR geschätzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die B104 ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

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