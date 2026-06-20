Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Alleinunfall eines Kleinkraftrades Simson

Leussow (ots)

Am 19.06.2026 gegen 18:59 Uhr befuhren eine 15-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson die Lindenstraße in Leussow. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam die Fahrerin in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Laterne und stürzte. Die Fahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik verbracht. Die Beifahrerin wurde leichtverletzt durch einen Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. An der Simson entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000,- EUR. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen gesperrt. Neben der Polizei war die Freiweillige Feuerwehr Leussow mit 8 Kameraden im Einsatz. Anke Bielesch Polizeihauptkommissarin Schichtführerin Polizeihauptrevier Ludwigslust

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