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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Alleinunfall eines Kleinkraftrades Simson

Leussow (ots)

Am 19.06.2026 gegen 18:59 Uhr befuhren eine 15-jährige Fahrerin und 
ihre 15-jährige Beifahrerin mit einem Kleinkraftrad der Marke Simson 
die Lindenstraße in Leussow.  Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam 
die Fahrerin in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach 
rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Laterne und stürzte.

Die Fahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber mit schweren 
Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik 
verbracht. Die Beifahrerin wurde leichtverletzt durch einen 
Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht.

An der Simson entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000,- EUR.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen 
gesperrt. Neben der Polizei war die Freiweillige Feuerwehr Leussow 
mit 8 Kameraden im Einsatz.   

Anke Bielesch
Polizeihauptkommissarin
Schichtführerin
Polizeihauptrevier Ludwigslust

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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