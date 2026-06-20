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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinunfall eines PKW mit vier Verletzten

Hohen Sprenz (ots)

Am 19.06.2026 gegen 21:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit 
Personenschaden auf der K18 zwischen Hohen Sprenz und Siemitz. Die 
Beamten stellten einen alleinbeteiligten PKW Opel fest. Dieser kam 
nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund unangepasster Geschwindigkeit
im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Vier der 
fünf Insassen verletzten sich leicht und wurden zur weiteren 
Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der PKW war 
nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von 
ca. 6.500 Euro. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle bis ca. 23:30 
Uhr voll gesperrt. Seither kommt es dort zu keinen weiteren 
Verkehrsbeeinträchtigungen.

Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Hohen Sprenz und
Kritzkow mit 30 Kameraden im Einsatz. Durch die Polizei wurden die 
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.

Verena Scheurer
Polizeihauptkommissarin
Dienstgruppenleiterin
Polizeirevier Bützow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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