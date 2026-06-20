Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alleinunfall eines PKW mit vier Verletzten

Hohen Sprenz (ots)

Am 19.06.2026 gegen 21:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K18 zwischen Hohen Sprenz und Siemitz. Die Beamten stellten einen alleinbeteiligten PKW Opel fest. Dieser kam nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Vier der fünf Insassen verletzten sich leicht und wurden zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 6.500 Euro. Die Fahrbahn war an der Unfallstelle bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt. Seither kommt es dort zu keinen weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben der Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Hohen Sprenz und Kritzkow mit 30 Kameraden im Einsatz. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet. Verena Scheurer Polizeihauptkommissarin Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Bützow

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