Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Ukrainerin aus Güstrow

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Seit dem 14.06.2026, 14:00 Uhr, wird die 15-Jährige aus Güstrow (Landkreis Rostock) vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter der 03843 / 2660, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

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