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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Ukrainerin aus Güstrow

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Seit dem 14.06.2026, 14:00 Uhr, wird die 15-Jährige aus Güstrow (Landkreis Rostock) vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter der 03843 / 2660, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

https://shorturl.at/6Cv5d

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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