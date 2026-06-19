POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Ukrainerin aus Güstrow
Güstrow / Landkreis Rostock (ots)
Seit dem 14.06.2026, 14:00 Uhr, wird die 15-Jährige aus Güstrow (Landkreis Rostock) vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter der 03843 / 2660, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
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