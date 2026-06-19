Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streit unter zwei Güstrowern eskaliert

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen eskalierte ein Streit zwischen zwei Deutschen in Güstrow dermaßen, dass einer von beiden Männern letztlich mit Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt werden musste.

Laut der derzeit vorliegenden Erkenntnisse suchte ein 32 jähriger Güstrower gegen 03:45 Uhr zunächst die Wohnanschrift eines 28-Jährigen in der Gertrudenstraße auf und wollte den Bewohner dazu bewegen herauszukommen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, begab sich der 32-Jährige zu der Hauseingangstür und verschaffte sich gewaltsam Zutritt. Anschließend trat er die Hauseingangstür ein. Im Eingangsbereich der Wohnung kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 28-jährige Wohnungseigentümer hielt dabei ein Messer in der Hand und verletzte seinen Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem im Bereich der Schulter. Anschließend flüchtete der Verletzte auf die Straße. Aufgrund seiner schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde er daraufhin in das KMG Krankenhaus nach Güstrow verbracht und dort behandelt.

Die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhaltes dauern indes noch an. Auch die Frage, ob der 28-Jährige sich in einer Notwehrlage befunden hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 28-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet. Ebenso ermittelt die Polizei gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts der Bedrohung.

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