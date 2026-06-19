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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Dieb stiehlt Geld aus Kirchenkollekte in Wismar-Wendorf

Wismar (ots)

Ein dreister Dieb hat sich am gestrigen Nachmittag an der Kollekte einer Kirche im Wismarer Stadtteil Wendorf bedient. Demnach betrat eine unbekannte, männliche Person gegen 14:30 Uhr das offenstehende Kirchengebäude in der Rudi-Arndt-Straße, öffnete die dort befindlichen Kollektekästen und entnahm das in diesen enthaltene Bargeld. Ein weiterer Kollektekasten wurde von der Wand gerissen und gänzlich entwendet.

Im Anschluss stieg der Mann auf sein Fahrrad und fuhr in unbekannte Richtung davon. Laut Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige etwa 40 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein, war von schlanker Statur und hatte kurze, dunkelblonde Haare. Zudem trug er eine weiße, knielange Hose und ein dunkles Oberteil.

Die Polizei in Wismar ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, um den Tatverdächtigen zu identifizieren bzw. an der Aufklärung des Falles mitzuwirken. Zeugen, die in dem genannten Bereich oder Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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