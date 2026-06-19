Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen nach Körperverletzung und Beleidigung in Rostocker Linienbus

Rostock (ots)

Die Polizei Rostock hat die Ermittlungen gegen einen 37-jährigen deutschen Tatverdächtigen aufgenommen. Er steht im Verdacht, am gestrigen Morgen eine junge Frau in einem Linienbus körperlich angegriffen und beleidigt zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 19-jährige Geschädigte gegen 07:30 Uhr in einem Bus des ÖPNV. Beim Aussteigen an der Haltestelle Warnemünder Chaussee im Rostocker Stadtteil Groß Klein soll sie von einem zunächst unbekannten Mann auf den Arm geschlagen worden sein. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige die junge Frau mehrfach beleidigt haben. Der Busfahrer sowie mindestens ein weiterer Zeuge eilten der Geschädigten zur Hilfe und verhinderten ein weiteres Einwirken des Tatverdächtigen. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der 37-Jährige entfernte sich zunächst vom Tatort. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme konnte der Mann jedoch durch Polizeikräfte in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt festgestellt und zweifelsfrei als Tatverdächtiger identifiziert werden. Zudem wurden Videoaufzeichnungen gesichert, die nun ausgewertet werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung. Die Ermittlungen dauern an.

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