Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschmieren Treppe in Wismarer Altstadt

Wismar (ots)

In der vergangenen Nacht wurde eine Treppe nahe der Georgenkirche in der Wismarer Dahlmannstraße von unbekannten Personen in weißer, blauer und roter Farbe besprüht. Gegen 03:15 Uhr konnte eine Zeugin eine Person bei der Tatausübung an der Treppe, die sich zwischen der Dahlmannstraße und Neuen Wallstraße befindet, beobachten. Diese Person trug demnach eine schwarze Oberbekleidung, weiße Turnschuhe und war etwa 1,70 m groß. Trotz sofortiger Absuche im Nachbereich konnte keine tatverdächtige Person durch die Polizei festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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