Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Heiligendamm leicht verletzt

Heiligendamm / Landkreis Rostock (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 83-jährige deutsche Radfahrer gegen 15:40 Uhr die Kühlungsborner Straße aus Richtung Heiligendamm kommend in Fahrtrichtung Wittenbeck. Auf Höhe der Tennisanlage beabsichtigte er, von der Fahrbahn auf den linksseitigen Radweg zu wechseln. Hierzu ordnete er sich mittig auf der Fahrbahn ein und zeigte den Fahrtrichtungswechsel nach links an. Ein in gleicher Richtung fahrender Hyundai Tucson näherte sich von hinten. Der 75-jährige deutsche Fahrzeugführer setzte zum Überholen des Radfahrers an und fuhr links an diesem vorbei. Während des Abbiegemanövers des Radfahrers kam es zur Kollision mit der rechten Fahrzeugseite des Pkw.

Der Fahrzeugführer des Hyundai entfernte sich anschließend zunächst vom Unfallort und kehrte etwa 20 Minuten später zurück. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und entnommen sowie der Führerschein des 75-Jährigen beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf etwas mehr als 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

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