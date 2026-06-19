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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt alkoholisierten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis auf dem Schweriner Marienplatz

Schwerin (ots)

Am Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte in Schwerin einen 19-jährigen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit den Marienplatz befuhr. Für diesen Bereich besteht grundsätzlich ein Durchfahrtsverbot.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle gegen 21:20 Uhr stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 19-jährige Fahrer polnischer Staatsangehörigkeit unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille und begründet den Verdacht einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Darüber hinaus konnte der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen den 19-Jährigen wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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