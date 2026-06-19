Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20-Jähriger Tatverdächtiger bedroht Mitarbeiter eines Supermarktes bei Durchsetzung eines Hausverbotes

Rostock (ots)

Am 18.06.2026 gegen 19:10 kam es zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Funkstreifenwagen im Bereich Rostock Groß Klein. Dem 20-Jährigen deutschen Tatverdächtigen sollte durch Mitarbeiter eines Supermarktes im Schiffbauerring ein Hausverbot ausgesprochen werden. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Tatverdächtige einen pistolenähnlichen Gegenstand aus einer Bauchtasche geholt haben soll. Dieser wurde nicht aktiv eingesetzt, da durch eine weitere Person rechtzeitig eine Warnung ausgesprochen wurde. Der Tatverdächtige entfernte sich vom Tatort und konnte durch umfangreiche Suchmaßnahmen angetroffen werden. Eigenen Angaben nach habe er auf seiner Flucht eine Waffe im Bereich des IGA-Parkes weggeworfen. Trotz Absuche mit Einsatz eines Metalldetektors und Diensthundes konnte diese bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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