Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Spaziergängerin findet Diebesgut in Güstrower Waldstück

Güstrow / Rostock / Landkreis Rostock (ots)

In einem Waldstück am Suckower Graben in Güstrow wurden am Mittwochvormittag drei zuvor gestohlene Zweiräder gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Eine 43-Jährige informierte gegen 09:00 Uhr die Polizei, nachdem sie während eines Spaziergangs mit ihrem Hund in einem Waldgebiet nahe einer Kleingartenanlage einen mit einer Plane abgedeckten Roller der Marke Aprilia entdeckt hatte. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Güstrow stellten im Nahbereich zwei weitere Fahrzeuge fest. Die anschließende Überprüfung ergab, dass es sich bei allen drei Zweirädern - zwei Roller und ein Motorrad - um gestohlene Fahrzeuge handelte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diese im Zeitraum vom 7. bis zum 10. Juni 2026 im Stadtgebiet von Rostock entwendet und offensichtlich bewusst im Waldstück versteckt. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz, der umfangreiches Beweismaterial sicherte. Wie die Fahrzeuge in das Waldstück gelangten und wer für die Diebstähle verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnten die Fahrzeuge an ihre rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich des Waldstücks am Suckower Graben verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Diebstählen bzw. zum Abstellen der Fahrzeuge geben können, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660 zu melden.

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