Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugen nach Automatenaufbruch in Lübz gesucht

Lübz (ots)

Bei einem Einbruch in einen Verkaufsautomaten in Lübz ist in der Nacht zu Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Verkaufsautomat in der Straße Am Fuchsberg, der unter anderem Rauchutensilien und Energydrinks anbietet, gewaltsam geöffnet. Gegen 2:40 Uhr beobachteten Zeugen zwei männliche, mit Kapuzen bekleidete Personen an dem Automaten. Wenig später sollen die beiden Tatverdächtigen mit einem silberfarbenen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen über die B191 in Richtung Broock beziehungsweise Plau am See davongefahren sein.

Den Zeugenaussagen zufolge waren die Männer etwa 170 bis 175 Zentimeter groß. Angaben zur Höhe des Diebesgutes beziehungsweise des entstandenen Stehlschadens liegen derzeit noch nicht vor. Der Sachschaden am Automaten wird nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro beziffert.

Die Aufzeichnungen einer Videoüberwachungsanlage werden derzeit ausgewertet. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung am Tatort zum Einsatz. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen beziehungsweise dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Plau am See (038735 837-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell