Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Baustellen im Visier von Dieben

Dömitz/Heiddorf (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte von Baustellen in Heiddorf und Dömitz Baumaschinen sowie einen Anhänger entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die bislang unbekannten Täter einen Radlader der Marke Weidemann vom Baustellenbereich eines Schulgeländes in der Roggenfelder Straße in Dömitz. Das Fahrzeug hatte dort seit Freitagnachmittag gestanden. Nach Zeugenhinweisen verdichtet sich die Annahme, dass die Täter Montagmorgen gegen 03.00 Uhr mit dem entwendeten Fahrzeug in Richtung Polz gefahren sein sollen.

Nur ein paar Kilometer entfernt wurde von einer umzäunten Baustelle in der Ernst-Thälmann-Straße in Heiddorf ein Anhänger der Marke Schoon samt zwei darauf befindlichen Grabenschaufeln entwendet. Zeugen beobachteten in der Nacht zu Montag gegen 03:30 Uhr zwei männliche Personen, die den Anhänger augenscheinlich an einen silberfarbenen Seat ankoppelten.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei in Ludwigslust. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere in der Nacht zu Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der genannten Baustellen beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell