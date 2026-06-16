Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Rostock-Lütten Klein

Rostock (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am gestrigen Nachmittag in der Trelleborger Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 25-jähriger Fahrradfahrer gegen 15:00 Uhr auf Höhe des GDZ-Ärztehauses von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und anschließend mit einem Reizstoffsprühgerät attackiert.

Dem Vorfall sollen zunächst verbale Streitigkeiten zwischen den beiden Männern vorausgegangen sein. Nach Angaben des Geschädigten habe er den späteren Tatverdächtigen darauf hingewiesen, dass dieser die falsche Seite des Radweges benutze. In der Folge soll der unbekannte Mann den 25-Jährigen bis zum Bereich des GDZ verfolgt, ihn beleidigt und ihm gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Durch den Schlag fielen die Brille, das Basecap sowie die Kopfhörer des Geschädigten zu Boden.

Als der Geschädigte den Angreifer von sich weggestoßen habe, soll dieser ein Reizstoffsprühgerät gezogen und dem 25-Jährigen aus etwa einem Meter Entfernung ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sei der Tatverdächtige nach Zeugenangaben mit seinem Fahrrad in südliche Richtung über die St.-Petersburger-Straße geflüchtet.

Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 Jahre alt - dunkel gekleidet - schlanke Statur - kurze dunkle Haare mit auffälligen Geheimratsecken - schwarze Tasche - unterwegs mit einem dunklen Cityrad

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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