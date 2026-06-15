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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Rostocker Einkaufszentrum - mehrere Personen mit Atembeschwerden

Rostock (ots)

Am heutigen Montagabend kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Einsatz von 
Polizei und Feuerwehr in einem Einkaufszentrum in der Handwerkstraße 
in Rostock Schmarl.

Nach bisherigen Erkenntnissen informierten Mitarbeitende des dortigen
Supermarktes die Einsatzkräfte darüber, dass bislang unbekannte Täter
mutmaßlich Reizgas versprüht haben sollen. Die Kauflandfiliale sowie 
die angrenzende Ladenpassage wurden daraufhin evakuiert und 
vorübergehend geschlossen.

In der Folge klagten mehrere Personen über Atembeschwerden.
Insgesamt 19 Verletzte erlitten leichte gesundheitliche 
Beeinträchtigungen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock waren mit neun Fahrzeugen 
und rund 20 Kräften aus Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die 
Betroffenen wurden medizinisch untersucht und noch vor Ort versorgt. 
Krankenhausbehandlungen waren nach aktuellem Stand nicht 
erforderlich.

Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr gelüftet, so dass nach 
Abschluss  der Maßnahmen der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen 
konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen 
Körperverletzung aufgenommen.
 

Martin Ahrens
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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