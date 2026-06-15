Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei- und Feuerwehreinsatz in Rostocker Einkaufszentrum - mehrere Personen mit Atembeschwerden

Rostock (ots)

Am heutigen Montagabend kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Einkaufszentrum in der Handwerkstraße in Rostock Schmarl. Nach bisherigen Erkenntnissen informierten Mitarbeitende des dortigen Supermarktes die Einsatzkräfte darüber, dass bislang unbekannte Täter mutmaßlich Reizgas versprüht haben sollen. Die Kauflandfiliale sowie die angrenzende Ladenpassage wurden daraufhin evakuiert und vorübergehend geschlossen. In der Folge klagten mehrere Personen über Atembeschwerden. Insgesamt 19 Verletzte erlitten leichte gesundheitliche Beeinträchtigungen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rostock waren mit neun Fahrzeugen und rund 20 Kräften aus Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Betroffenen wurden medizinisch untersucht und noch vor Ort versorgt. Krankenhausbehandlungen waren nach aktuellem Stand nicht erforderlich. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr gelüftet, so dass nach Abschluss der Maßnahmen der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen konnte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Martin Ahrens Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

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