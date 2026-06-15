Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw durch Feuerwerkskörper beschädigt

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Am Freitagabend, dem 12. Juni 2026, wurde in Güstrow ein Pkw durch Feuerwerkskörper beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Kia-Fahrer um 17:58 Uhr die B 104 im Bereich der Unterführung der Liebnitzbrücke in Güstrow. Dabei sollen unbekannte Täter aus einer Gruppe von etwa 20 Personen Feuerwerkskörper in Richtung seines Fahrzeugs geworfen haben. Durch die Explosion wurde der Pkw oberflächlich am Lack beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt. Zeitgleich gingen bei der Polizei weitere Hinweise zu einer Personengruppe ein, die wiederholt Feuerwerkskörper gezündet haben soll. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen. Nach Zeugenaussagen soll sich die Personengruppe entlang der Nebel in Richtung Schleuse bewegt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung sowie möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 266-0 oder bei jeder andere Polizeidienststelle zu melden.

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