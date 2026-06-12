Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Wohnmobil auf der BAB 20

Dummerstorf (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der BAB 20, Höhe des Parkplatzes Quellental-Nord, in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem PKW Honda. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 66-jährige Honda Fahrer vom Parkplatz Quellental und fuhr auf die BAB 20 auf. Ein 70-jähriger Wohnmobilfahrer fuhr bereits auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 20 in gleicher Richtung. Beim Auffahren auf die BAB 20 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Zwei Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden in das Südstadtklinikum nach Rostock verbracht. Eine davon mit schweren Verletzungen. Der PKW und das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wer Verursacher des Unfalles war und die weiteren Umstände bleiben Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000,- Euro. Neben dem Autobahnpolizeirevier Dummerstorf waren ein Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen, vier Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Ziesendorf, Kritzmow und Groß Schwaß sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Lübeck war infolge des Unfall für circa eine Stunde voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergungsarbeiten waren um 16:15 Uhr abgeschlossen und es kommt zu keinen weiteren Beeinträchtigungen. Robert Heinrich Polizeihauptkommissar AVPR Dummerstorf

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