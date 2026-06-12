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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Wohnmobil auf der BAB 20

Dummerstorf (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2026 gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der BAB
20, Höhe des Parkplatzes Quellental-Nord, in Fahrtrichtung Lübeck ein
Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem PKW Honda.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 66-jährige Honda Fahrer vom 
Parkplatz Quellental und fuhr auf die BAB 20 auf. Ein 70-jähriger 
Wohnmobilfahrer fuhr bereits auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 20 
in gleicher Richtung. Beim Auffahren auf die BAB 20 kam es zum 
Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zwei Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden in das 
Südstadtklinikum nach Rostock verbracht. Eine davon mit schweren 
Verletzungen. Der PKW und das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit 
und mussten abgeschleppt werden. Wer Verursacher des Unfalles war und
die weiteren Umstände bleiben Gegenstand der Ermittlungen. Es 
entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000,- Euro.

Neben dem Autobahnpolizeirevier Dummerstorf waren ein 
Rettungshubschrauber, drei Rettungswagen, vier Einsatzfahrzeuge der 
Freiwilligen Feuerwehren Ziesendorf, Kritzmow und Groß Schwaß sowie 
die Autobahnmeisterei im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Lübeck war 
infolge des Unfall für circa eine Stunde voll gesperrt. Anschließend 
wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die 
Bergungsarbeiten waren um 16:15 Uhr abgeschlossen und es kommt zu 
keinen weiteren Beeinträchtigungen.

Robert Heinrich
Polizeihauptkommissar
AVPR Dummerstorf

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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