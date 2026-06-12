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POL-HRO: Diebstahl eines Motorrades in Rostock - Polizei bittet um Hinweise

POL-HRO: Diebstahl eines Motorrades in Rostock - Polizei bittet um Hinweise
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Rostock (ots)

Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl eines Krads in Evershagen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, meldete eine 19-jährige Rostockerin den Diebstahl ihres Krades bei der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter am selben Tag zwischen 05:30 Uhr und 12:30 Uhr das schwarzes Motorrad der Marke Yamaha, Typ RE40.

Das Fahrzeug war durch die Geschädigte auf einem Parkplatz im Martin-Andersen-Nexö-Ring, direkt gegenüber der Hausnummer 6, abgestellt worden. Als die Eigentümerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie dessen Fehlen fest und informierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer hat am 10. Juni 2026 zwischen 05:30 Uhr und 12:30 Uhr im Bereich des Martin-Andersen-Nexö-Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des entwendeten Motorrades machen? Wer hat das auf dem beigefügten Lichtbild abgebildete Krad nach der Tat gesehen? Besonderheit: Das Fahrzeug hat am vorderen Kotflügel einen runden Aufkleber.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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