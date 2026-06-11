Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei identifiziert mutmaßlichen Handtaschendieb dank Zeugenhinweis - Geschädigte gesucht

Schwerin (ots)

Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Taschendieb identifiziert und bittet nun die bislang unbekannte Geschädigte, sich zu melden.

Bereits am Dienstagnachmittag, dem 09.06.2026, beobachtete ein Zeuge gegen 16:00 Uhr auf dem Dreescher Markt in Schwerin einen Mann, der sich einer Frau von hinten näherte und offenbar versuchte, in deren Rucksack zu greifen. Nach bisherigen Erkenntnissen schöpfte die Frau Verdacht und nahm ihren Rucksack vor den Körper. Der Zeuge fotografierte die mutmaßliche Tathandlung. Sowohl die Frau als auch der mutmaßliche Täter verließen im Verlauf den Bereich des Dreescher Marktes.

Von dem Vorfall erfuhr die Polizei erst gestern, als der Zeuge die eingesetzten Beamten im Zusammenhang mit einem anderen Einsatz auf seine Beobachtungen ansprach und das vorhandene Bildmaterial zur Verfügung stellte. Anhand der Aufnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtige bereits identifizieren. Es handelt sich um einen 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen.

Derzeit ist noch unklar, ob es tatsächlich zu einem Diebstahl gekommen ist oder ob es bei einem strafbaren Versuch geblieben ist.

Die mutmaßlich Geschädigte konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher die Frau, die sich am Dienstag, dem 09.06 2026, gegen 16:00 Uhr auf dem Dreescher Markt aufgehalten hat und möglicherweise von dem Vorfall betroffen war, sich bei der Polizei zu melden. Nach derzeitigem Kenntnisstand trug sie eine helle Jacke sowie eine dunkle Hose und wird als korpulent beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180-2224, über die Onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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