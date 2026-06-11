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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl in Discounter

Sternberg (ots)

Zum Diebstahl von Bargeld aus der Kasse eines Discounters ist es am gestrigen Abend in Sternberg gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten gegen 19:00 Uhr zwei Männer den Discounter. Beide hielten sich zunächst eine Weile im Markt auf und bewegten sich dabei unabhängig voneinander in verschiedenen Bereichen des Geschäfts. Während ein Tatverdächtiger die Kassiererin gegen 19:45 Uhr offenbar gezielt ablenkte und sie vom Kassenbereich in Richtung Kühltheke weglockte, öffnete der zweite Tatverdächtige gewaltsam die Kasse und entwendete eine bislang unbekannte Menge Bargeld.

Der erste Tatverdächtige konnte bis zum Eintreffen der Polizei im Markt durch angestellte festgehalten werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen georgischen Staatsangehörigen. Der zweite Tatverdächtige flüchtete mutmaßlich mit der Beute vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Es soll sich hierbei um eine männliche Person zwischen 40 und 45 Jahre handeln, die ein ähnliches äußeres Erscheinungsbild wie der festgehaltene Mann aufweist.

Zur Sicherung des Verfahrens wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schwerin eine Sicherheitsleistung erhoben und der Georgier nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die Polizei in Sternberg (03847 4327-0) bittet um Hinweise zum zweiten flüchtigen Tatverdächtigen, der den Discounter in der Goethestraße nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 19:45 Uhr und 19:50 Uhr verlassen haben muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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