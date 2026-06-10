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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Dreescher Markt - Polizei ermittelt

Schwerin (ots)

Die Polizei in Schwerin hat die Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung aufgenommen, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Dreescher Markt ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 14:45 Uhr zunächst zwischen mehreren Personen zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich daraus zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 37 Jahren eine körperliche Auseinandersetzung.

Beide Beteiligten, die die russische Staatsangehörigkeit besitzen, erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. die Ermittlungen zum Vorfall dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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