Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuter Einbruch in Schweriner Supermarkt - Polizei bittet um Mithilfe

Schwerin (ots)

Im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf haben unbekannte Täter mehrfach versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. Bereits in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 2026 kam es zu einem Einbruch in einen Schweriner Supermarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 03:40 Uhr Zugang zu dem Supermarkt in der Magdeburger Straße, indem sie eine Scheibe einschlugen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Nahbereich keine tatverdächtigen Personen feststellen. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. In der Nacht zu heute zu heute, gegen 03:00 Uhr, wurde erneut versucht, in diesen Supermarkt einzudringen. Auch hierbei wurde eine Scheibe eingeworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es dem oder den Tätern nicht, den Supermarkt zu betreten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 06.06.2026 bzw. des 10.06.2026 verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerin unter der Telefonnummer 0385/51802224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell