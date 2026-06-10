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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneuter Einbruch in Schweriner Supermarkt - Polizei bittet um Mithilfe

Schwerin (ots)

Im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf haben unbekannte Täter 
mehrfach versucht, in einen Supermarkt einzubrechen. 
Bereits in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 2026 kam es zu einem 
Einbruch in einen Schweriner Supermarkt. Nach bisherigen 
Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 03:40 Uhr Zugang zu 
dem Supermarkt in der Magdeburger Straße, indem sie eine Scheibe 
einschlugen. Eingesetzte Polizeibeamte konnten im Nahbereich keine 
tatverdächtigen Personen feststellen. Der Kriminaldauerdienst 
sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Der 
entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Ob etwas 
entwendet wurde, ist derzeit unklar.

In der Nacht zu heute zu heute, gegen 03:00 Uhr, wurde erneut 
versucht, in diesen Supermarkt einzudringen. Auch hierbei wurde eine 
Scheibe eingeworfen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang es dem oder 
den Tätern nicht, den Supermarkt zu betreten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls
und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des 06.06.2026 bzw. des 
10.06.2026 verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den
Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerin 
unter der Telefonnummer 0385/51802224, über die Onlinewache unter 
www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu 
wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Kjell Kasbohm
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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