Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfallflucht bei Starkregen in Teterow

Teterow - Landkreis Rostock (ots)

Am 09.06.2026 um 14:08 Uhr erhielt die Polizei durch einen Hinweisgeber Kenntnis von einem Fahrzeugführer, der im Bereich Teterow durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein soll. Nach Angaben des Hinweisgebers sei das Fahrzeugs bereits mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das betreffende Fahrzeug, ein Seat Mii, durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Teterow in Thürkow angehalten werden. Als Fahrzeugführer wurde ein 89-jähriger Deutscher festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Der Mann gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, aufgrund von Starkregens zeitweise nur eingeschränkte Sicht gehabt zu haben. Einen Verkehrsunfall habe er nicht bemerkt. Ebenso habe er die Anhaltesignale der Polizei, bestehend aus Blaulicht, Martinshorn und mehrfachen Hupsignalen nicht wahrgenommen. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs wurden im Frontbereich deutliche und augenscheinlich frische Unfallspuren festgestellt. Zu den Beschädigungen konnte der Fahrzeugführer keine schlüssigen Angaben machen. Nach seinen Angaben sei ihm ein möglicher Zusammenstoß während der Fahrt aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht aufgefallen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und informierte die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. Im Rahmen der Aufnahme des Sachverhaltes wurde bekannt, dass die Kollision mit dem Verkehrszeichen in der Güstrower Straße in Teterow auf Höhe des Abzweigs nach Dalkendorf stattgefunden haben muss. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu möglichen weiteren Geschädigten dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang und / oder zur Fahrweise des Fahrzeugführers des roten Seat Mii gemacht haben, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 15224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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