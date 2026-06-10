Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in Güstrow und sucht Zeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt derzeit aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am zurückliegenden Wochenende zugetragen haben soll.

Demnach befanden sich am Freitagabend zwischen 22 und 23 Uhr zwei Deutsche (25/43) in der Bleicherstraße und gingen diese fußläufig in Richtung der Gertrudenstraße entlang.

Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle sollen laut Aussagen der beiden Männer zwei PKW neben ihnen gehalten haben. Dabei handelte es sich um einen grauen Citroen (sportliche Variante) sowie um einen blauen Ford. Aus diesen stiegen daraufhin sieben Personen, die unvermittelt auf den 25-Jährigen zugingen und diesen mit Faustschlägen attackiert haben sollen. Zudem soll auch mehrmals mit einem Schlagstock auf den Mann eingewirkt worden sein.

Nachdem die Angreifer von dem 25-Jährigen abgelassen hatten, stiegen sie wieder in die Fahrzeuge und verließen die Bleicherstraße in Richtung Eisenbahnstraße/Lindenstraße.

Im Anschluss begab sich der nunmehr verletzte Mann zu einem Bekannten und brach dort wenig später zusammen. Infolgedessen wurden der Rettungsdienst und die Polizei informiert. Für die weitere medizinische Behandlung wurde der Attackierte in das KMG Klinikum verbracht.

Die Polizei konnte im Nachgang weder die Fahrzeuge noch die vermeintlichen Tatverdächtigen feststellen. Eine genaue Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor.

Daher sucht die Kriminalpolizei im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung nun nach Zeugen des Tatgeschehens. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Beobachtungen oder Angaben zu den Tatverdächtigen, nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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