Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 88-jähriger Fahrradfahrer verstorben

Rostock (ots)

Der 88-jährige Fahrradfahrer, der am 4. Juni 2026 bei einem Verkehrsunfall im Rostocker Stadtteil Lütten Klein schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte der Mann an einem Straßenbahnübergang in der St.-Petersburger-Straße die Gleise queren und kollidierte dabei mit einer Straßenbahn.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Weitere Informationen sind der Pressemitteilung vom 4. Juni 2026 zu entnehmen: https://shorturl.at/2IiCE

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell