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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige nach Angriff auf Taxifahrer

Dabel (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am gestrigen Nachmittag in Dabel, nachdem zwei Fahrgäste die Bezahlung ihrer Fahrt verweigert haben sollen.

Wie aus den bisherigen Erkenntnissen hervorgeht waren die beiden 16- und 18-jährigen Fahrgäste mit dem Taxi von Schwerin nach Dabel unterwegs. Als der Taxifahrer den Fahrpreis in Höhe von 80 Euro verlangte, ergriffen die beiden jungen Männer offenbar die Flucht. Beim Versuch, das Duo daran zu hindern, soll einer der Tatverdächtigen dem 63-jährigen Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen und wollte sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Zudem wurde im Verlauf des Geschehens die Goldkette des Geschädigten zerrissen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten die zwei Tatverdächtigen im Nahbereich der Schillerstraße stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer entlassen.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. Gegen die beiden Deutschen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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