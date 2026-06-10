Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die seit Montag vermissten 16-jährigen Mädchen aus Schwerin konnten am gestrigen Abend wohlbehalten aufgefunden werden.

Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6291179

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere die Lichtbilder, zu löschen.

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