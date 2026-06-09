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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach zwei 16-jährigen Mädchen aus Schwerin. Die Jugendlichen wurde zuletzt am Montagnachmittag gesehen und sind seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Weitere Informationen zu den Fahndungen sind unter folgenden Links abrufbar: 1)https://fcld.ly/2026-06-09fahndung1

2)https://fcld.ly/2026-06-09fahndung2

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385 5180 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Medien werden gebeten die Öffentlichkeitsfahndung zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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