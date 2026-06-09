Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Einkaufsmarkt - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Wismar (ots)

Nachdem unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages in einen Einkaufsmarkt in Wismar eingedrungen sind, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Einkaufsmarktes in der Philipp-Müller-Straße. Aus dem Markt entwendeten die Unbekannten eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren.

Eingesetzte Kräfte der Wismarer Polizei konnten im Nahbereich keine tatverdächtigen Personen mehr feststellen. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst am Tatort zum Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Angaben zur Höhe des Stehlschadens können gegenwärtig noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Philipp-Müller-Straße/Johannes-R.-Becher-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern beziehungsweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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