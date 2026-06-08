Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Pkw in der Erich-Weinert-Straße

Rostock (ots)

Am heutigen Montag, dem 08.06.2026, erhielten Polizei und Feuerwehr gegen 09:45 Uhr die Mitteilung über einen brennenden Pkw in einer Garage in der Erich-Weinert-Straße in Rostock.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in der Rostocker Südstadt in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Der Berufsfeuerwehr Rostock gelang es, den Brand zu löschen und eine Ausbreitung auf benachbarte Garagen zu verhindern.

Zur Klärung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatzort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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